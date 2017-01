5 frasi che vi danno una certezza: avete di fronte un perfetto idiota

5 FRASI (PIU’ UNA) CHE FATALMENTE SVELANO LA VERITA': STATE PARLANDO CON UN IDIOTA

1) “Fattene una ragione” (nelle varie declinazioni). Trattasi di idiota arrogante e moralmente violento: chi la pensa diversamente da lui nega una realtà incontestabile. Frase usatissima nel tifo politico, per far passare un’opinione (spesso dettata da ignoranza e\o malafede) come un fatto incontrovertibile.

2) “Lei non sa chi sono io”. Passata un po’ di moda come frase da dire esplicitamente e universalmente condannata, la sindrome da “lei non sa chi sono io” si manifesta oggi in altri modi. Se durante una discussione su un social il vostro interlocutore, invece di argomentare razionalmente, inizia a sciorinare i suoi titoli di studio e le sue straordinarie esperienze lavorative, avete di fronti a voi un navigato e laureato idiota.

3) “Tutto è relativo”. Frase che non significa niente e che vorrebbe appiattire la realtà in cui viviamo a una notte in cui tutte la vacche sono nere.

4) “Rispetto la tua opinione, ma…”: avete di fronte un idiota ipocrita, a cui non frega nulla di quello che pensate, lo ritiene anzi una scemenza, ma ipocritamente afferma il contrario.

5) “Sveglia!”. Un classico intramontabile. Avete di fronte un idiota illuminato, cioè un imbecille totalmente ignorante dell’argomento in discussione (che si tratti di politica, economia o grandi complotti), ma che è convinto di aver scovato verità che sfuggono alla massa di dormienti. E ne è convinto indovinate perché? Perché è un idiota.

5 bis) Piccolo extra: “Comunque io la penso così!”. Esclamazione di chi, messo alle strette da evidenze, fonti, prove, fatti, ecc., rivendica comunque il suo diritto a pensarla come gli pare. Cioè il suo diritto a essere un idiota.