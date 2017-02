L’industria del gioco con Bitcoin cresce a tutta velocità

L’entusiasmo è ancora vivo nel mercato digitale a partire dal primo acquisto fatto utilizzando Bitcoin. Sette anni fa, una pizza è stata acquistata e pagata con 10.000 bitcoin. Le industrie online non sono state più le stesse. C’era un grande bisogno di rinnovare e ristrutturare per dare il benvenuto a questa interessante valuta.

Anche se i casinò online e l’industria del gioco nel loro complesso sono stati più espliciti per l’accettazione di questa moneta digitale, nei negozi online questa moneta è stata progressivamente accettata sempre più da una ampia platea. Dal cibo ai vestiti, e sicuramente al gioco d’azzardo, i bitcoin sono ovunque.

Forse nessun settore ha deciso di passare unicamente all’utilizzo della sola valuta quanto all’industria del gioco d’azzardo e nel settore dei casinò online. L’industria ha da tempo aperto le braccia agli utenti Bitcoin. E con i progressi sia nella tecnologia che nella accettazione di bitcoin, i giocatori d’azzardo on-line possono aspettarsi davvero tante novità.

Dato che Bitcoin opera in quasi totale anonimato, è una struttura decentrata, ed è relativamente priva di regolamenti e leggi a cui molte valute più convenzionali sono soggette, persone provenienti da tutto il mondo sono in grado di utilizzare la criptovaluta. Questo ha permesso ad una vasta gamma di persone di avere accesso ai casinò online a cui altrimenti potrebbero non avere accesso.

Questo settore online già florido si e ben espanso, aprendo le loro porte a molti altri casinò bitcoin disponibili ad ogni ora del giorno. Si è affermato che è quasi impossibile non fare i soldi con i casinò online, data la loro popolarità e la convenienza.

I bitcoin hanno dato ai giocatori la possibilità di avere più libertà nell’usare il loro denaro duramente guadagnato, denaro che altrimenti non sarebbe utilizzabile nell’industria del gioco d’azzardo online a causa dei limiti imposti. Questo si traduce in un numero maggiore di giocatori, più probabilità di vincita, una spinta per gli standard di settore, e una seria richiesta di espansione.

Grazie a questo, si sono innescate una serie di infinite innovazioni. I casinò online sono costretti a trovare nuovi e interessanti metodi per attrarre giocatori con generosi pacchetti di iscrizione e renderli regolari(alcuni con i gruppi di persone, altri con RPG o giochi nascosti al di fuori dal gioco d’azzardo in sé). Molti casinò Bitcoin online offrono anche giochi di poker dal vivo, che aggiungono un elemento di fascino (e di solito anche di piacere per gli occhi) all’intera esperienza.

Anche se molti altri settori di business on-line stanno cambiando, nessuno sta cambiando così rapidamente quanto l’industria del gioco d’azzardo.