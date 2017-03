Abolizione Voucher? Trucco per evitare referendum, ecco cosa succederà

In fretta e furia, il governo Gentiloni si è messo all’opera per evitare il referendum sui voucher previsto per il 28 maggio 2017.

Il motivo è semplice: dopo la mazzata del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso, dalle parti del Pd di referendum non vogliono proprio sentirne parlare.

Sono in preda al disturbo da stress post-traumatico, tanto è vero che un loro senatore addirittura ha paragonato l’uso del referendum a quello di una clava.

Ecco allora come si svolgeranno prevedibilmente i fatti.

Fingeranno di abolire i voucher per far saltare il referendum (che avrebbero straperso) e poi, con tutta calma, li faranno tornare con un altro nome, con ogni probabilità nella prossima legge di bilancio.

Un’operazione di maquillage lessicale già vista con i finanziamenti pubblici ai partiti, diventati rimborsi elettorali, e con il “rebrand”‘di Equitalia.

L’abolizione dei voucher (al voto oggi in commissione alla Camera) prevede infatti un periodo di transizione fino all’ultimo giorno del 2017.

In sintesi: ci dicono di aver abolito i voucher, tutto resta come prima, il referendum non si fa e hanno diversi mesi davanti per trovare il modo di far rientrare i buoni lavoro dalla finestra.

Secondo voi ci si rinuncia così a un giocattolo che fa gonfiare le statistiche sul lavoro e le casse dell’Inps (che a fronte di quel 25% trattenuto non corrisponderà mai prestazioni previdenziali, essendo troppo esiguo il versamento, dicesi contributi silenti)?

Ma dai!