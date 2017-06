Affluenza elezioni Amministrative 2017: dato ore 12.00, tutti i numeri città per città

AFFLUENZA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 (DOMENICA 11 GIUGNO 2017) – A MEZZOGIORNO QUANTI ITALIANI HANNO VOTATO?

Il sito del ministero dell’Interno ha reso noti i dati sull’affluenza a mezzogiorno per le elezioni Comunali 2017. Si vota in circa mille Comuni, ma nelle tabelle che vi mostriamo sono censiti soltanto le regioni a statuto ordinario.

Molto bene in Sardegna e Campania (rispettivamente al 22 e 21%), scarsa partecipazione in Liguria e in Molise, entrambe intorno al 16%.

Il dato medio si assesta al 19.35%.

Nonostante la scarsa copertura mediatica riservata a queste elezioni Amministrative 2017, gli italiani sembrano avere voglia di voto.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23.00: si vota soltanto oggi, domenica 11 giugno 2017.

Il prossimo dato sull’affluenza sarà pubblicato alle ore 19.00.

Dalle 23.00 i primi exit poll, a seguire le proiezioni basate sugli scrutini parziali.