Annunci sponsorizzati su Facebook: occhio alle truffe

Capita a chiunque abbia un profilo su Facebook di trovare sulla propria homepage, oltre ai post degli amici e delle pagine seguite, anche pubblicità sponsorizzate da grandi marchi e non.

Oggi vogliamo raccontarvi la storia, l’ennesima, di truffa su Facebook proprio a causa del click su una pubblicità sponsorizzata al momento giusto. Facebook permette a tutte le pagine di mettere in evidenza, a pagamento, una particolare inserzione, in un momento preciso e indirizzato ad un pubblico selezionato in base al sesso, l’età o gli interessi. Facebook sa tutto di noi.

Quello che il social propone come “Una vetrina per la tua azienda” in realtà può essere utilizzato in modo non propriamente etico da qualcuno e addirittura fraudolento per altri. In Italia è nata la pagina, proprio su Facebook, che si chiama STOP ALLA TRUFFA: Il nostro team ha un’unica missione: rendere l’acquisto online più sicuro. Vogliamo mettere in campo la nostra esperienza per contrastare i truffatori.

Su questa pagina è quindi possibile fare segnalazioni e prendere informazioni su diverse truffe on line.

Ieri sera sulla mia homepage è apparso il post di una mia amica alla quale è stato attivato un servizio a pagamento per il solo fatto di aver cliccato su un’inserzione sponsorizzata sul meteo.

La malcapitata ha cliccato per poter sapere le condizioni meteo e poter organizzare la sua giornata e pochi secondi dopo è stata raggiunta da un sms in cui si annunciava la sottoscrizione dell’abbonamento GoContent alla modica cifra di 5€ a settimana!

La disattivazione del servizio è stata immediata, ma ormai i primi 5 euro erano andati.

Occhio alle truffe su Facebook!