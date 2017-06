Appendino indagata per piazza San Carlo? Arriva la smentita

“Non abbiamo ricevuto alcun avviso di garanzia, né convocazioni in procura”. Così ha commentato Chiara Appendino, sindaco di Torino, in seguito alle voci – diffuse da alcuni media – su indagini a suo carico.

Eppure il Procuratore Armando Spataro, al Corriere.it, aveva smentito i rumors contro la Appendino:“Smentisco quanto trapela, se avrò qualcosa da comunicare lo farò in futuro con una nota stampa”.

“la Procura della Repubblica – si legge nel comunicato stampa diffuso da Spataro – non ha disposto di propria iniziativa alcuna iscrizione nel registro degli indagati di persone aventi responsabilità istituzionali”. Il capo degli inquirenti torinesi specifica però che “nella ipotesi in cui pervengano all’Ufficio querele-denunce da parte di privati, l’iscrizione dei querelati nel predetto registro costituisce atto dovuto sia nel loro interesse che dei querelanti, anche perché determina l’inizio del decorso dei termini delle indagini preliminari. L’informazione di garanzia alle persone sottoposte ad indagini è peraltro atto dovuto solo nel caso in cui debba essere compiuto un atto al quale il difensore di tali persone ha diritto di assistere: allo stato non sono previsti interrogatori di persone che rivestono pubblici uffici (con connesse responsabilità istituzionali) o altri atti che richiedano la presenza di loro eventuali avvocati”.

La vicenda diviene immediatamente bersaglio dell’ironia del Web: ecco il post su Facebook di Fabio Martina, noto attivista del M5S