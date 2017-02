AssembleaPd, cosa si nasconde davvero dietro le quinte

Due contrastanti hashtag primeggiano su Twitter in queste ore: #AssembleaPd e #LasciatemiVotare.

Da una parte ci sono le lotte intestine di un partito-mosaico, dall’altra il legittimo desiderio degli italiani di avere finalmente un Parlamento politicamente legittimato e rappresentativo.

L’attuale legislatura è morta con la vittoria del No al referendum costituzionale, ma insiste a camminare barcollante come una papera con la testa mozzata.

La vera questione che interessa le correnti del Pd, e di riflesso il governo Gentiloni, è una soltanto.

Preso atto che stiamo sulle scatole alla maggior parte dell’elettorato (e durante l’assemblea Pd abbiamo ascoltato una chiara ammissione in questo senso), come facciamo a evitare la disfatta elettorale al prossimo giro?

Come facciamo a impedire la vittoria del M5S?

Ci conviene una scissione? Ci conviene presentarci come coalizione, invece che come Partito di Renzi?

E Renzi, ce lo teniamo lo stesso, nonostante i disastri che ha combinato, o puntiamo su Emiliano?

Dietro la retorica e l’ipocrisia, e in entrambe abbiamo toccato vette raramente viste, le vere questioni dell’assemblea Pd sono queste.

Niente idee, niente programma, niente senso di comunità, niente visione lungimirante. Solo istinto di sopravvivenza.

L’unica preoccupazione è quella di capire come impostare le regole del gioco in modo da non poter perdere, nonostante il trascurabile fatto di essere il partito più odiato d’Italia.

In un tweet, il Partito democratico sta cercando la via per aggirare la democrazia nella sostanza, lasciandone la parvenza.

E chi oggi grida #LasciatemiVotare non deve farsi incantare da questi meschini tatticismi, già visti e rivisti più volte.