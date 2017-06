Ballottaggi, ecco come vogliono fregare gli elettori M5S

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017, BALLOTTAGGI DOMENICA 25 GIUGNO: COME DOVREBBE VOTARE M5S?

Allora, sappiamo tutti che M5S non dà indicazioni di voto ai suoi elettori: la posizione dei pentastellati sui ballottaggi oscilla fra un “c’è libertà di votare come si vuole” a un “perché scegliere fra uno e l’altro, fanno sempre parte dei partiti che hanno distrutto l’Italia”.

E’ giusto? E’ coerente? E’ poco pragmatico? Sarebbe meglio sparare contro il nemico numero uno del M5S, cioè addosso al PD?

La prima pagina di oggi di ansa.it è illuminante.

Ecco cosa ci leggiamo: “Ballottaggio su 111 Comuni. Sul voto pesa scelta di M5S”.

Ma come? Prima i grillini erano spariti ora invece sono diventati determinanti?

Il giochetto che vogliono fare è chiaro. Se ai ballottaggi prevarranno i candidati di Centrosinistra, allora il Pd e Matteo Renzi (sparito durante la campagna elettorale delle Amministrative 2017) se ne prenderanno i meriti.

E se invece è il Centrodestra a cantare vittoria? Allora diranno che hanno vinto grazie ai voti del M5S e che quindi i pentastellati sono di destra, leghisti, xenofobi, fascisti, eccetera. Un’ottima tattica per distogliere l’attenzione dal fallimento del Pd.

Quale alternativa preferire? Far cantare vittoria a Renzi oppure beccarsi gli ennesimi insulti? La decisione la lasciamo ovviamente agli elettori del M5S.

Ps. chi pensa di astenersi, a questo giro favorisce i candidati di Centrosinistra e quindi Renzi: per chi dispone di parecchie truppe cammellate, in quanto più radicato di chiunque altro nelle Regioni e nei Comuni in tutta Italia, l’astensione del voto di opinione è una manna dal cielo. Meno cittadini fuori dal giro della politica votano, più pesano i pacchi di voti assicurati da iscritti, parenti e amici degli iscritti, eccetera eccetera.