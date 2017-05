Bersani, dichiarazioni choc su caso Consip e Maria Elena Boschi

INTERVISTATO DAL FATTO, BERSANI LANCIA BOMBE SU CONSIP E BOSCHI

“Orfini parla di attacco alla democrazia? La democrazia si può ammalare sia di intercettazioni. Ma anche di familismo: c’è un groviglio di relazioni e interessi nel giro di 20 chilometri quadrati che improvvisamente si è trasferito tale e quale nel cuore del sistema a Roma”. Non usa mezze misure Pier Luigi Bersani, ex segretario e candidato Premier del Pd.

“Qui – continua Bersani – c’è un fatto che turba, perché dà l’idea che padri, madri, figli e amici siano messi dentro una vicenda romana nazionale. Il disagio viene fuori da lì, non credo che la gente vada a vedere la singola intercettazione. Questo è un problema serio, bisogna dirlo a Orfini”.

Il Pd sta diventando berlusconiano, chiede il giornalista a Bersani? “Sì c’è questa impressione”, è la risposta dello smacchiatore di giaguari.

Bersani ne ha anche per Maria Elena Boschi: “Per chiarire ci sono solo due sistemi, uno è che lei quereli De Bortoli e l’altro è che ci sia in Parlamento una commissione che chiami De Bortoli, Ghizzoni e quant’altro. In assenza di questo ognuno si fa la sua opinione, per esempio io ho sempre ritenuto sia De Bortoli sia Ghizzoni due persone molto serie. Faccio proprio fatica pensare che si siano inventati una cosa così. Mentre ho visto altre volte il ministro Boschi non essere sempre fedele alle cose che diceva… quando parlò della Cancellieri, quando disse che sarebbe andata a casa alla sconfitta del referendum… io ho visto questo. Quindi in assenza del chiarimento mi tengo la mia opinione, pronto a riconsiderarla se la Boschi querela De Bortoli”.

Il video della breve, ma velenosa, intervista è stato pubblicato in esclusiva oggi su ilfattoquotidiano.it.