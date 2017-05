Concorso scuola infinito: novità choc, altra presa in giro nel 2017

CONCORSO SCUOLA 2017… CIOÈ 2016! IL GOVERNO BEFFA GLI INSEGNANTI

Dove sono finiti i 63mila posti che i test dell’anno scorso avrebbero dovuto assegnare?

Sepolti da un mare di ricorsi. E ora, in un surreale eterno ritorno, si riportano indietro di un anno le lancette dell’orologio e si ricomincia da capo.

Torna il concorsone scuola senza fine e torna, non stiamo scherzando, con le stesse domande di un anno fa in alcune prove suppletive. Esattamente le stesse, copiate e incollate.

Indovinate un po’? Ci saranno per questo altri ricorsi.

La situazione del concorso scuola senza fine è così ingarbugliata che il Pd ha presentato una interrogazione al Miur per capire cosa sta succedendo: una roba marzulliana, insomma, col governo in preda alla confusione che fa domande a se stesso.

Leggiamo da ilfattoquotidiano.it:

Da aprile migliaia di docenti italiani sono tornati sui banchi per sostenere le cosiddette “prove suppletive”: nuovi esami, aggiuntivi a quelli del 2016, per tutti quei candidati che erano stati esclusi in un primo momento per mancanza di requisiti e si sono visti ammettere (anche se ancora solo “con riserva”) dalle sentenze dei tribunali (in particolare del Consiglio di Stato). La solita coda giudiziaria, tutt’altro che trascurabile stando ai numeri appena forniti da viale Trastevere: i test hanno interessato 104 delle 115 classi di concorso esistenti, per un totale di 434 procedure diverse e circa 5.500 concorrenti previsti. Di questi solo 3.655 (il 65,3%) hanno effettivamente svolto l’esame, ma in compenso se ne sono presentati altri 1.195 grazie ad ulteriori ordinanze cautelari che continuano ad essere emesse di giorno in giorno.