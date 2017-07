Consip, perquisizione a casa di Marco Lillo: l’accusa è sorprendente

MARCO LILLO PERQUISITO, IL CASO CONSIP VA AVANTI

La Procura di Napoli ha disposto una perquisizione per il giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo.

Sono stati controllati la casa, il computer e i cellulari di Lillo. L’ipotesi di reato è rivelazione del segreto d’ufficio, messa in essere attraverso la pubblicazione del libro “Di Padre in Figlio”.

Si tratta del libro legato allo scoop del giornalista d’inchiesta sul caso Consip, nel quale sono coinvolti il ministro Luca Lotti e Tiziano Renzi, padre di Matteo.

Dopo l’indagine per il pm Woodcock e per la Sciarelli (conduttrice di Chi l’ha visto), un nuovo tassello si aggiunge all’intricata vicenda.

Pdf, messaggi telegram e whatsapp: la polizia giudiziaria valuterà ogni dato per ricostruire le azioni di Lillo degli ultimi mesi.

Il giornalista del Fatto non era presente nella sua abitazione, in quanto in vacanza. L’indagine al momento è contro ignoti e contro “un pubblico ufficiale al momento non identificato che, avvalendosi illegittimamente di notizie non comunicabili in quanto coperte dal segreto investigativo, riferibili ad atti depositati presso l’Autorità Giudiziaria di Napoli, le abbia indebitamente propalate all’esterno”.

Marco Lillo non è invece indagato.

Leggiamo così su ilfattoquotidiano.it di oggi: