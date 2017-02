Cuperlo contro Renzi: “Dimettiti”. Pd pronto a esplodere

“Al segretario un consiglio fraterno, cerca il bene della tua comunità, dimettiti domani e convoca il congresso”. La richiesta choc arriva da Gianni Cuperlo, durante una gremita assemblea della sua componente, nella sede del Pd.

“Così ci potremo misurare tutti – ha spiegato – non solo Renzi, su una serie di sconfitte”.

Per Cuperlo il Pd va rifondato.”Per troppo tempo ognuno di noi ha parlato ai propri – ha aggiunto – ma un partito così è destinato a spegnersi presto”.

“Se hai a cuore il destino del Pd e della sinistra, per citare Eros ora che si avvicina Sanremo, ‘Fermati un istante’. Non per tutta la vita ma ora costruisci le condizioni per una stagione diversa”.

“Serve un’alternativa – ha concluso fra fli applausi Cuperlo – che non può prescindere dal Pd, ma non quello di oggi”.