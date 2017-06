Ddl Concorrenza, Renzi sbugiardato su telemarketing. Castaldi (M5S): “Verità batte menzogna”

CONCORRENZA, M5S: SU TELEMARKETING IL SOLE CI DÀ RAGIONE, MAGGIORANZA NON HA PIÙ SCUSE

“Vi ricordate – dice il senatore M5S Gianluca Castaldi – la polemica di Matteo Renzi sull’emendamento telemarketing, presentato dal M5S e recepito dalla maggioranza nel ddl concorrenza? Renzi ci accusava di sfavorire i cittadini abbonati eliminando il registro delle opposizioni e il consenso preventivo. Intervenne anche il Garante della Privacy, esprimendo preoccupazione per la presunta liberalizzazione del settore. A quasi due mesi da quella polemica artificiosa costruita solo per danneggiare il movimento, sul Sole 24 Ore si riconoscono le nostre ragioni. Leggiamo testualmente che per il Ministero dello Sviluppo Economico “resta l’idea che la misura contestata (tra l’altro inserita al Senato su proposta di M5S) sia un ampliamento e non un restringimento delle tutele in materia di privacy, in quanto non annulla o ridimensiona l’attività dell’attuale registro delle opposizioni”. Lo afferma il senatore M5S Gianluca Castaldi, della commissione Industria al Senato.

“Non ci sono più scuse, ora, per modificare la norma e lasciare il settore del telemarketing nelle mani delle multinazionali. La maggioranza superi i conflitti al suo interno e approvi il testo di legge, dopo oltre due anni e mezzo di discussione”, conclude Castaldi.

