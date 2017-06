Di Battista (M5S), l’appello a tutti gli italiani in diretta tv (VIDEO)

Alessandro Di Battista, deputato M5S, ha lanciato ieri in diretta tv un appello a tutti gli italiani.

Ospite a La Gabbia Open (La7), talk politico condotto dal giornalista Gianluigi Paragone, Di Battista si è rivolto ai cittadini italiani con un’invocazione d’aiuto.

Puntando il dito sul vizio italiano del fatalismo e su quello, non meno diffuso, di considerare la democrazia come una mera delega data a un uomo forte al potere, il portavoce grillino ha spiegato che cambiare il Paese non sarà possibile se i cittadini non smetteranno, con la loro passività che diventa poi complicità, di avallare i comportamenti corrotti della nostra classe politica.