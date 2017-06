Elezioni amministrative, sorpresa M5S: pentastellati al ballottaggio dopo riconteggio

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 – ASTI: M5S AL BALLOTTAGGIO IN UN CAPOLOGUOGO DI PROVINCIA

Sorpresa, sorpresa: il MoVimento 5 Stelle, dopo il riconteggio delle schede elettorali, è al ballottaggio ad Asti.

Si tratta del primo e unico secondo turno ottenuto dai pentastellati: sicuramente una iniezione di fiducia dopo la delusione delle elezioni amministrative.

Ecco il messaggio entusiasta di Massimo Cerruti, candidato sindaco di Asti per il M5S:

“A seguito di un controllo effettuato presso il Tribunale di Asti é emerso che abbiamo ottenuto 5.082 voti contro i 5032 voti di Angela Motta. Quindi….

AL BALLOTTAGGIO CI SIAMO NOI!!

La soddisfazione é enorme: abbiamo pressoché raddoppiato in termini percentuali il precedente risultato elettorale, siamo la prima forza politica ad Asti ed abbiamo costruito una squadra competente, compatta e giovane che crescerá sempre più!

GRAZIE ENORME a tutti coloro credono e crederanno in noi; ce la giocheremo fino in fondo per cambiare questa cittá!!!!