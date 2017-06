Elezioni Comunali 2017: 3 arresti, tessere nascoste in casa. “Pagavano 30-50 €”

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017, ARRIVANO TRE ARRESTI IN PROVICIA DI NAPOLI

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Sant’Antimo (Napoli), durante le elezioni comunali. Oggi si vota in circa mille Comuni.

321 tessere elettorali sono state trovate nascoste nella casa in cui si trovavano i tre uomini (uno il proprietario, incensurato, gli altri due in sua compagnia): in ognuna era presente un facsimile della scheda con l’indicazione dei candidati da votare.

Secondo le prime ipotesi dei carabinieri, gli uomini promettevano 30-50 euro a voto.

Due gli incensurati in manette, insieme a un pluripregiudicato.

Sant’Antimo è un Comune di circa 34mila abitanti.

L’amministrazione uscente è guidata dal sindaco Francesco Piemonte, alla guida di una amministrazione di centrodestra, che non si è ripresentato. Sei i candidati sindaco in lizza: Aurelio Russo (Pd più civiche), Nicola Chiantese (M5s), Corrado Chiariello (Fi, Nuovo Psi e civiche), Adriana Palladino (Udc), Giuseppe Italia (Dema e una civica), Salvatore Castiglione (Fdi più civica).

Due elettori, in sezioni diverse, sono stati invece denunciati a Castellaneta, in provincia di Taranto: stavano fotografando il proprio voto sulla scheda elettorale.