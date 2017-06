Exit poll elezioni amministrative 2017: i primi dati su Palermo, Genova, Verona e Parma

MARATONA MENTANA, EXIT POLL ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017

Subito dopo le 23.00, orario di chiusura dei seggi, Enrico Mentana in onda su La7 ha reso noti i dati sui primi exit poll di Palermo, Parma, Verona e Genova.

Non ci sono buone notizie, per il momento, per il Movimento 5 Stelle, escluso dal ballottaggio nelle 4 suddette città.

Il dissidente Pizzarotti ha di fatto azzerato i 5 stelle a Parma.

Fare buona invece la presenza dei candidati centro-sinistra al secondo turno.

Siamo in attesa dei prossimi exit poll sulle elezioni amministrative 2017, ai quali seguiranno le proiezioni basate sui primi voti reali scrutinati.

Li pubblicheremo in tempo reale non appena disponibili.