False assunzioni a Monza per permessi di soggiorno: 11 arresti, 171 indagati

Monza: ottenere i permessi di soggiorno attraverso false assunzioni.

Questa l’accusa che ha condotto la procura di Monza a indagare 171 persone e ad arrestarne 11, con l’accusa di far parte di un’associazione il cui scopo era quello di favorire l‘immigrazione clandestina e l’illegale permanenza sul territorio italiano.

Come? Semplice: secondo l’accusa, bastava pagare fra i 200 e i 3.000 euro per sistemare la faccenda, attraverso la creazione di documenti falsi.

Fra i coinvolti nella vicenda troviamo un commercialista brianzolo e i suoi collaboratori dello studio di Sesto San Giovanni. Ditte fittizie, titolari compiacenti e il gioco era fatto.

Si tratterebbe della bellezza di oltre 30 ditte false scoperte dalle indagini, ma nel corso degli anni sarebbero state addirittura 828.

Monza, ultime notizie 20 febbraio 2017_ false assunzioni per permessi di soggiorno: 171 indagati e 11 arresti

Questi “trucchetti” avrebbero generato un volume di affari di circa 3 milioni di euro.

Operazione ‘Hydra’, l’hanno chiamata, “per l’elevato numero di soggetti coinvolti e per la loro capacità di riciclarsi in vari ruoli, nonché per la bravura nel creare sempre nuove ditte infilandosi tra le pieghe del sistema, come il mostro mitologico dalle nove teste di serpente che, una volta tagliate, ricrescevano duplicate”.