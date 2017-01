Grossi guai in casa Pd: ormai è un partito fantasma?

La notizia di oggi, riportata dal Fatto Quotidiano, suona come una campana a morto per il Pd (Partito democratico).

Nella nostra concezione personalistica, ci siamo forse dimenticati che un partito non è un’equazione fra un brand e il suo proprietario (del tipo M5S = Beppe Grillo, Lega Nord = Matteo Salvini, eccetera).

Un partito è “un’associazione tra persone accomunate da una medesima finalità politica ovvero da una comune visione su questioni fondamentali della gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici e particolari. (Wikipedia)”

In parole semplici, un partito è fatto di persone.

Così leggiamo sul Fatto: “La sconfitta al referendum costituzionale, la difficile riorganizzazione in vista delle nuove elezioni politiche – che tutti promettono saranno presto – ma ora anche un’altra crisi di “vocazioni”: gli iscritti del Pd nel 2016 sono tornati a scendere. Ancora non c’è un dato preciso, ma secondo il vicesegretario Lorenzo Guerini, citato da Repubblica, ci sarà una flessione del 10 per cento, rispetto all’anno precedente. E visto che nel 2015 le tessere sono state 385.320 (dati ufficiali del partito), si prevede che nell’anno appena concluso non si superino le 345-350mila, che sarebbe il minimo storico da quando esiste il Pd.”

Ma colpisce in particolare il dato sull’Emilia Romagna, regione “rossa” per eccellenza: dal 2013 le tessere si sono dimezzate, passando dalle 76mila del 2013 alle 37mila di oggi.

Si inaugura l’era dei post partiti, i partiti senza persone, fatti soltanto di un apparato burocratico autoreferenziale?

Fonte: Fatto Quotidiano