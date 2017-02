Isola dei famosi: litigi, invidie, lacrime e Bettarini in ospedale

L’Isola dei Famosi è arrivata alla sua dodicesima edizione e la vecchiaia si vede tutta. Format obsoleto, famosi non-famosi, co-conduttore impacciato e inadeguato, opinionisti ormai bolliti dai soliti cliché.

Una prima puntata durata solo quaranta minuti a causa dei soliti temporali che non permettono ai profughi di far nulla tranne lamentarsi di essere bagnati e infreddoliti. Al posto dell’Isola arriva Avatar e i protagonisti non sembrano nemmeno così alieni.

Quest’anno niente Isla Desnuda, anche se piccoli incidenti hot si sono già avuti: durante la prima prova fisica della prima vera puntata la modella brasiliana Dayane Mello va fuori di seno in diretta, il bikini si sposta e mostra all’Italia le sue grazie.

L’ex protagonista di Ballando Con Le Stelle è anche accusata dai compagni di andare in giro troppo “scosciata” e di non contribuire abbastanza alla “sopravvivenza” ed è per questo che otto di loro l’hanno nominata per l’eliminazione e dovrà vedersela con Samantha De Grenet al televoto.

La location è sempre quella di Cayos Cochinos in Honduras, ma quest’anno esistono varie isole che rappresentano lo step evolutivo dei naufraghi. Sono stati divisi dopo le prime prove in gruppo dei primitivi e gruppo degli evoluti. Si parter da Cayo Paloma e si passa, nel corso delle settimane, ad un’isola successiva, più evoluta, chiamata Isola delle Caverne e così via verso le altre.

La Caldonazzo è odiata da tutti, sia dagli evoluti che dai primitivi e volano stracci, straccetti e copertine tra lei e la de Grenet. Raz Degan piange da solo nonostante l’aria da santone e sono molto lontani i tempi della pubblicità dello Jägermeister e della sicurezza. Massimo Ceccherini, riabilitato dopo essere stato espulso durante la quarta edizione per una bestemmia, pesca e mangia “sushi” artigianale, dopotutto sono ancora senza fuoco, quindi non possono cuocere nulla.

E poi c’è Stefano Bettarini, fresco fresco di Grande Fratello VIP (altro reality da portare quanto prima alla morte vista tremenda agonia alla quale è stato sottoposto) che sostituisce Alvin nella co-conduzione. Un disastro. Impacciato, poco eloquente, senza verve e ora anche in ospedale per un’infezione provocata dalle punture dei tremendissimi mosquitos.

Alla fine la cosa più interessante di questa edizione dell’Isola è la Dottoressa Tibi che rappresenta il “comitato scientifico” che decreterà l’esito delle prove evolutive dei naufraghi. Chi è Tibi? E’ una scimmia.

E’ possibile seguire il Day Time dell’Isola dei Famosi su Italia1, Canale5 e La5 in fasce orarie diverse.

Buona visione!