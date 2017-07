Ius Soli, governo Gentiloni rimanda a dopo l’estate: “Sconfitta di Renzi”

IUS SOLI, I NUMERI IN MAGGIORANZA TRABALLANO E SI RIMANDA AL DOPO ESTATE

“Tenendo conto delle scadenze non rinviabili in calendario al Senato e delle difficoltà emerse in alcuni settori della maggioranza non ritengo ci siano le condizioni per approvare il ddl sulla cittadinanza ai minori stranieri nati in Italia prima della pausa estiva. Si tratta comunque di una legge giusta. L’impegno mio personale e del governo per approvarla in autunno rimane”. E’ così che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni mette da parte, per il momento, lo Ius soli.

Con somma soddisfazione di Angelino Alfano: “Il presidente del Consiglio ha gestito la vicenda dello ius soli con realismo, buonsenso e rispetto per chi sostiene il suo Governo. Apprezziamo molto. Al tempo stesso, ribadiamo che su questo provvedimento abbiamo già detto Sì alla Camera e lo stesso faremo al Senato dove una discussione più serena permetterà di migliorare il testo, senza che il dibattito si mescoli alla faticosa gestione dell’emergenza di questi giorni”.

Proprio pochi giorni fa, Matteo Renzi aveva scaricato le responsabilità della legge sul governo: “Se le cose stanno così, ci rimettiamo a Gentiloni, decida lui sulla fiducia, non passerò certo io per quello che porta il governo alla crisi”.

“Bagno di realismo di Gentiloni, sconfitta politica di Matteo Renzi”, chiosa Renato Brunetta capogruppo di Fi alla Camera.

Il “vice” di Renzi, Maurizio Martina, commenta così il passo falso: “Sullo ius soli il Pd seguirà l’indicazione proposta dalle valutazioni del presidente Gentiloni. Come sempre detto, siamo al suo fianco. La legge per la nuova cittadinanza rimane per noi un obiettivo importante“.