La roulette sottoposta al criterio scientifico e matematico

Esistono criteri e regole matematiche che si possono tranquillamente applicare al gioco.

Questo tipo di discorso viene attualmente discusso in sede accademica e non. Riguarda principalmente

l’area di studio delle scienze statistiche applicate. Tuttavia, visto il largo consenso e la popolarità

che il gioco ha assunto negli ultimi 15 anni, è divenuto sempre più un argomento divulgativo, che

in una certa misura è spendibili quasi come un programma di Piero Angela. Nonostante l’Italia sia

ancora un passo indietro, rispetto a Regno Uniti e soprattutto Stati Uniti, questo tipo di studi inizia

a prender piede per un motivo anche piuttosto semplice: si tratta in effetti di un ottimo metodo

che funge da esempio per spiegare, non solo la natura del gioco, ma anche quella più complessa

delle discipline matematiche e statistiche. Si è già detto molto di come la matematica e la statistica

possa rientrare nel poker e nel blackjack, giochi di carte con mazzi di tipo francese che hanno

all’interno regole abbastanza complesse da sviscerare.

Naturalmente lo studio scientifico dei giochi ne è venuto a capo, stabilendo un vademecum utile

come linea guida, per chi decidesse di seguire questo tipo di argomento. In questo articolo

andiamo ad approfondire il metodo per giocare e per vincere con la roulette, considerata non a

caso come la regina del casinò, per attrattiva e per la sua natura intrinseca. Risulta abbastanza

interessante, questo tipo di argomento, per chi conoscere bene la roulette, visto che in genere

viene considerato un gioco dove quello che conta maggiormente è il caso, quindi la sorte e la

fortuna. Qui però si discute dei metodi matematici per poter vincere alla roulette. L’assioma su cui

bisogna basarsi è il seguente: ogni giro di pallina fa storia a sé stante, ed è assolutamente

indipendente dagli eventi passati.

Questo vuol dire che tranne se non ci sia qualche imbroglio o gioco scorretto, ci sono lo stesso

numero di probabilità che esca un numero differente o uguale, puntando sul nero o sul rosso, sui

numeri pari, e su quelli dispari. Tuttavia, bisogna anche annotare il dato statistico. Quello che ci

dice come non vinca sempre il banco, anzi il contrario. Non bisogna commettere il tipico errore dei

giocatori, i quali spesso per scaramanzia o per valore simbolico e di rituale, tendono a credere in

una convinzione abbastanza errata: se un evento non si presenta per un lungo periodo, le

probabilità che possa succedere ora aumentano. Bene, questo è un metodo di analisi che forse

può avere una valenza olistica, e quindi di convinzione per chi gioca e si sente sicuro nella puntata.

Non ha però alcuna base scientifica né tantomeno statistica. Detto questo bisogna comunque

ricordare che la roulette non si può considerare un gioco equo, visto che il giocatore non può

ricevere la somma giocata come vincita. Questo naturalmente pone le basi per il fattore del

rischio, che rende il gioco così avvincente, divertente e conosciuto nel mondo dei casinò.