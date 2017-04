Legge elettorale? Tutto pronto per il Clientellum, trasformando le Politiche in Amministrative

Considerato che l’affluenza prevista per le Primarie Pd è di circa un milione, più che un’elezione aperta quella del 30 aprile pare una consultazione interna, rivolta esclusivamente ai dipendenti dell’azienda, un po’ come quella di Alitalia.

I cittadini “normali” stanno a guardare con sommo disinteresse e una punta di disgusto, in attesa di elezioni vere per liberarsi di loro una volta per tutte.

Tradotto: la loro ultima speranza per impedire un governo pentastellato è quella di trasformare le elezioni nazionali in elezioni amministrative, puntando su una fitta rete di ras locali, clientelismo e distribuzione all’ingrosso di fritture di pesce.

M5S fatica nelle realtà locali, vince ai ballottaggi ma in questo caso non ci sarebbero. Il Pd ha in mano un largo numero di Regioni e Comuni, è fortemente radicato nei territori e negli interessi particolaristici che ci gravitano intorno.

