MasterChef Italia: Mistery Box rischiosa per Cannavacciuolo, ecco che succede oggi

Per gli 8 aspiranti chef ancora in gara il titolo di sesto MasterChef Italia sembra sempre più vicino.

Ma, anche nella puntata in onda oggi, giovedì 16 febbraio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, la strada sarà sempre in salita e piena di insidie.

In apertura di puntata si troveranno di fronte ad una Mystery Box dieteticache metterà a seria prova l’appetito e la voglia di gusto dello Chef Cannavacciuolo che si presterà a fare da cavia per gli apiranti Chef. I concorrenti dovranno, infatti, dimostrare di saper cucinare mantenendo il giusto equilibrio tra calorie e sapore. L’aspirante chef del miglior piatto “light” – da preparare in 45 minuti – potrà ottenere un decisivo vantaggio per affrontare l’Invention Test.

Questa seconda prova è un omaggio a Joe Bastianich e alla sua amata Cucina Americana. I cuochi amatoriali devono preparare tre piatti tipici della tradizione a stelle e strisce e con loro ai fornelli ci saranno anche gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco. Anche loro, dovranno cimentarsi nella realizzazione degli stessi tre piatti e sottoporsi al giudizio di Bastianich, decisamente molto ansioso di valutarli. Uno solo tra gli aspiranti chef sarà il migliore, mentre per qualcuno arriva il momento di lasciare per sempre la cucina di MasterChef.

Per la prova in esterna la combriccola si trasferisce a Guarene, nel cuore del Roero, per affrontare un’esterna che mette alla prova la loro conoscenza di un’antica tradizione. Le due brigate dovranno preparare il gran bollito misto alla piemontese, che richiede tagli di carne e tempi di cottura molto precisi. Saranno giudicati dal Gran Consiglio della Confraternita del Bollito di Guarene e della pera Madernassa. Per la brigata perdente, il Pressure Test sarà inevitabile e qualcuno dovrà abbandonare la cucina di MasterChef.

In gara a contendersi il titolo di sesto MasterChef italiano sono rimasti: l’architetto torinese Gabriele Gatti, Gloria Enrico barista di Tovo San Giacomo in provincia di Savona, Valerio Braschi lo studente di Santarcangelo di Romagna, Michele Ghedini anche lui studente, proveniente da Porto Mantovano, da San Marino, arriva Cristina Nicolini avvocato e notaio. Il sud è rappresentato da Michele Pirozzi di San Felice a Cancello in provincia di Caserta, Margherita Russo studentessa di Palermo e Loredana Martori collaboratrice di uno studio di architettura di San Giorgio Morgeto in provincia di Reggio Calabria.

Torna come ogni settimana l’appuntamento fisso con MasterChef Magazine. In onda dal venerdì al giovedì alle ore 19.45 sempre su Sky Uno HD, visiteremo Villa Crespi per seguire Antonino Cannavacciuolo nella preparazione dei i suoi Spaghetti allo scorfano. Per “World Kitchen” lo chef Ernesto Espinoza ci porta in Perù, presentando un piatto tipico del suo paese: la Causa “costeña”.

Per “I maestri della cucina”, andremo a Seregno, in Brianza, per conoscere uno chef eclettico e fuori dagli schemi: Giancarlo Morelli. Tema di “Kitchen trends” è invece l’umami: lo chef stellato Luciano Monosilio ci mostra come far esaltare il misterioso quinto gusto preparando il “gambero caffè e latte”. Per la “Mystery ZeroSprechi” verrà proposto un piatto gourmet con un classico scarto: il verde dei porri. Per la rubrica “MasterChef Night”, Bruno Barbieri realizza un frullato di patate con bottarga e polipo arrosto, un piatto perfetto da mangiare mentre si guarda la puntata di MasterChef Italia.