Maturità 2017 tracce: oggi prima prova, Caproni con ‘Versicoli quasi ecologici” (TESTO)

MATURITÀ 2017 – ECCO TRACCE PRIMA PROVA, OGGI 21 GIUGNO

Maggioranza bulgara per gli ammessi all’esame fra gli iscritti. Il 96,3% sarà impegnato negli esami di maturità. Si tratta di oltre 488 mila candidati interni. 25.000 sono quindi le classi interessate dall’esame di Stato 2017.

Per la prima prova saranno a disposizione degli studenti 4 tipi di tracce: analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico e di ordine generale.

La seconda prova è invece previsto per domani, con la famigerata versione di latino per i maturandi del Classico.

Stop nel fine settimana e poi la terza prova lunedì 26 giugno 2017.

Le quattro tipologie di tracce:

A, l’analisi del testo, di solito considerata dai ragazzi la più ostica. Gli autori del tardo Novecento, spesso i meno trattati durante l’anno, sono i più temibili. E poi la traccia B, il saggio breve o l’articolo di giornale che si articola in quattro ambiti: artistico-letterario, socio-economico, storico-politico e tecnico-scientifico. E, ancora, la traccia C, ovvero il tema storico: serve a creare riflessioni e collegamenti che incidono sul giudizio della commissione. Infine la traccia D con il tema di attualità, tra le preferite fra i maturandi.

Ecco le tracce scelte: “Versicoli quasi ecologici” della raccolta Res Amissa di Giorgio Caproni per l’analisi del testo, una traccia dal titolo “la natura tra minaccia e idillio nell’arte e letteratura” per il saggio o articolo di giornale nell’ambito artistico-letterario, disastri e ricostruzione e robotica e nuove tecnologie nel mondo del lavoro. Sono queste due delle tracce proposte per la maturità 2017, al via oggi 21 giugno con la prima prova di italiano.

Alle 8.30 il Miur ha diffuso la chiave del plico telematico per il download dei temi da proporre ai maturandi.

Tempo sei ore a disposizione per lo svolgimento del tema. Pirandello, e poi migranti, terrorismo e brexit sono le tracce più gettonate fra studenti e studentesse del liceo Virgilio di Roma interpellati all’entrata da Adnkronos, mentre bullismo e cyberbullismo, femminicidio e terrorismo sono i temi top secondo Studenti.it.