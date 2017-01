Oroscopo 2017, come è iniziato il nuovo anno

Abbiamo ormai varcato la soglia del 2017: in molti hanno sperato, già sul finire dell’anno scorso, di poter vedere dei miglioramenti nella propria vita, a livello sentimentale e professionale. Ma anche dal punto di vista della salute e della fortuna. La corsa agli oroscopi 2017 è stata frenetica ed incessante per molte persone, tra previsioni televisive, cartacee o online, di astrologi più o meno noti e competenti. Ma come è iniziato il nuovo anno per i nuovi segni zodiacali? Vediamo una rapida rassegna di quei segni che si possono dire fortunati, per un inizio di anno piuttosto fortunato.

I segni che hanno beneficiato del cambio d’anno

Non c’è dubbio che chi ha beneficiato di più del cambio d’anno siano state le persone nate sotto il segno dei Pesci. La sfera sentimentale, infatti, ha subito una vera e propria impennata, con il feeling con il partner che è andato via via migliorando nelle prime settimane dell’anno. Ma anche dal punto di vista professionale c’è stata una svolta, o meglio, la continuazione di quel processo di crescita cominciato già sul finire dello scorso anno. Un oroscopo 2017 che sarà comunque positivo in generale per i nati del segno d’Acqua, che hanno tirato una netta linea di demarcazione con il passato. Maturando e migliorando le proprie attitudini alla vita e alla quotidianità.

Ma il 2017 è cominciato nel migliore dei modi anche per altri segni, sarebbe stato strano il contrario. A finire sul podio dei più fortunati, insieme ai pesciolini, ci sono sicuramente il Cancro (a dimostrazione che i segni d’Acqua stanno vivendo un ottimo periodo) e la Vergine. I nati del Cancro hanno esultato e continueranno a farlo a lungo per un periodo di forma davvero incredibile: l’energia ai massimi storici vi permetterà infatti di affrontare tutte le difficoltà e gli impegni del quotidiano nel modo più propositivo possibile. Sarete sempre ottimisti e non vi mancherà mai il sorriso sulle labbra. Il 2017 vi ha fatto rinascere a nuova vita! E che dire dei Vergine? Beh, il 2017 vi ha portato grosse novità dal punto di vista sentimentale, migliorando di netto i rapporti con il partner (che nei mesi precedenti erano stati piuttosto burrascosi) e garantendo ai single di fare tanti incontri interessanti e “fruttuosi”.

Tra i segni dello Zodiaco ad aver risentito in maniera positiva del cambio d’aria anche i Capricorno, la cui parabola professionale sarà in costante ascesa: siete partiti ad inizio 2017 con i migliori propositi e giorno dopo giorno state migliorando il vostro “status”, ritagliandovi il vostro spazio e mettendovi in ottima luce con i vostri superiori. Attenzione, però, a non strafare: mantenete i piedi per terra. Male, invece, gli Scorpione, che continueranno ad essere agitati, privi di concentrazione: faticheranno a trovare il bandolo della matassa e al situazione non migliorerà nei primi mesi. Dovrete essere bravi a lottare e a resistere con le unghie e con i denti, i tempi migliori arriveranno anche per voi, basta crederci un po’ di più.