Pensioni anticipate ultime notizie: Governo imbarazzante, Ape ancora rimandato

PENSIONI ULTIME NOTIZIE (10 MAGGIO 2017) – ANTICIPATE, IN ALTO MARE

Dopo le news sull’aspettativa di vita e i requisiti per andare in pensione, oggi torniamo a parlare di Ape.

L’anticipo pensionistico voluto dal governo Renzi doveva essere pronto per marzo 2017, poi per il primo giorno di maggio, ora si parla addirittura di luglio.

E il ministro del Lavoro Giuliano Poletti che fa? Come al solito rassicura: va tutto bene.

“Penso che in questi giorni arriveremo a concludere questa situazione: abbiamo detto e ribadiamo che chi ha maturato il diritto al primo di maggio avrà la possibilità di utilizzarlo liberamente, quindi il fatto di avere una settimana in più o in meno da questo punto di vista non propone problemi”.

Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in replica ai giornalisti, a margine di un convegno a Firenze.

Pensioni ultime notizie, oggi 10 maggio 2017: anche su Ape, figuraccia imbarazzante del governo

Meno rassicurante è Cesare Damiano:'”Il Governo, con una presa di posizione ufficiale, chiarisca che la pensione che si acquisira’ con l’APE sociale avrà decorrenza dal primo maggio 2017, ovviamente nel caso in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti richiesti. Questa decorrenza deve essere garantita indipendentemente dalla data del varo dei Decreti attuativi”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

“Apprezziamo le dichiarazioni del ministro Poletti, che vanno in questa direzione – continua – ma vogliamo sottolineare il fatto che INPS e molti Patronati non accettano le domande dei lavoratori, a causa della mancata emanazione dei Decreti, causando un rilevante allarme sociale”. “Da qui l’esigenza di una comunicazione ufficiale”, conclude.

Su Ape volontaria e sociale, insomma, stiamo assistendo alla solita tarantella della nostra politica: non solo possiamo scordarci una riforma seria della legge Fornero sulle, ma ci tocca anche assistere a una totale inefficienza su piccoli interventi, non risolutivi ma pur sempre utili per qualcuno (questo almeno vale per l’Ape social, quella volontaria è una scandalosa fregatura a uso e consumo di banche e assicurazioni private).