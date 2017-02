Pensioni novità 2017: altro fallimento del governo, numeri imbarazzanti

PENSIONI ULTIME NOVITÀ 2017 – DOPO TFR IN BUSTA PAGA, NUOVO FLOP

Dopo le notizie su Giuliano Poletti, oggi parliamo di part time agevolato.

In vigore da giugno 2016, nelle intenzioni del governo Renzi il part-time agevolato avrebbe dovuto essere una mossa intelligente per ottenere due risultati: facilitare il ricambio generazionale e non inficiare sulla consistenza delle pensioni.

Indispensabile il requisito anagrafico, cioè maturare l’età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.