Pensioni ultime notizie e novità: la verità di Boeri sui baby pensionati

PENSIONI ULTIME NOTIZIE E NOVITÀ (20 FEBBRAIO 2017) – BOERI SUI CONTI INPS

Dopo Quota 41 e Ape social, parliamo di sostenibilità dei conti Inps e baby pensionati.

L’Italia è uno strano Paese, spaccato fra chi è capitato nel “giro buono”, riuscendo a ottenere pensioni estremamente generose se rapportate ai contributi effettivamente versati, e chi è finito nel girone infernale del dopo riforma Fornero.

La Corte de Conti ha di recente acceso una spia rossa sul bilancio Inps, per la prima volta con un patrimonio in negativo.

Tito Boeri, presidente Inps, in un videomessaggio al Future Forum di Udine tenta di rasserenare gli animi, confermando che il nostro sistema pensionistico è sostenibile.

Tuttavia anche Boeri ha lamentato una mancanza di lungimiranza sul tema pensioni, tema sul quale diversi governi sono intervenuti solo con manovre di corto respiro.

Boeri punta il dito in particolare contro i baby pensionati: “In origine ebbero un impatto sul bilancio pubblico praticamente irrisorio: eppure ci hanno lasciato in eredità un peso molto molto forte, determinando gran parte del debito pubblico. È importante dunque che si discuta di queste cose”.

Boeri si è anche soffermato sul tema lavoro e giovani, senza però dire grandi novità, parlando di problemi sia di formazione scolastica e sia di meccanismi di ingresso nel mondo del lavoro.

Pensioni ultime notizie e novità (20 febbraio 2017): i baby pensionati se la sono spassata, ora i giovani sono nei guai

Concludiamo con qualche considerazione nostra su queste ultime notizie sulle pensioni.

Più sei giovane, più sei inguaiato dal punto di vista delle pensioni: se gli attuali over 60 dovranno lavorare solo qualche hanno in più per maturare i requisiti necessari ad andare in pensione, i 40-50enni hanno prospettive ben peggiori. Difficilmente andranno in pensione prima dei settantanni.

Siete ancora più giovani? Fareste meglio a considerare un fondo integrativo privato, visto che a lungo termine le pensioni pubbliche sembrano destinate a diventare mere prestazioni assistenziali.