Pensioni ultime notizie oggi 10 marzo 2017: ancora tagli in arrivo, bomba su Welfare

Dopo le news sulle pensioni riguardanti l’Ape, oggi parliamo della denuncia dei sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil.

La Conferenza Stato Regioni è infatti foriera di nuovi tagli al Welfare, cioè alla spesa sociale.

Spariscono 422 milioni di euro dal Fondo sanitario nazionale e 485 milioni dai trasferimenti statali.

Subisce una sforbiciata micidiale anche il Fondo per le politiche sociali: resta meno di un terzo rispetto a quello che era (da 311 milioni di euro a 99,7 milioni).

Sono numeri pesantissimi che si tradurranno nella perdita di servizi fondamentali per i cittadini, soprattutto per i pensionati o, peggio ancora, per gli anziani che ancora vedono col binocolo le loro pensioni.

Le ultime notizie sono pessime anche per i disabili, visto che viene colpito anche il Fondo per la non autosufficienza.

Di chi è la colpa? Governo, Parlamento e Regioni giocano allo scaricabarile, ma più che di colpa noi parleremmo di un disegno ben preciso: le ultime novità sulle pensioni confermano la deliberata volontà politica di devastare lo Stato sociale.

Pensioni ultime notizie oggi 10 marzo 2017, spesa sociale bombardata dai tagli

Il mondo che stanno progettando è questo: istruzione, sanità e previdenza solo per chi può permettersele rivolgendosi ai privati.

Per i poveracci, lo Stato si limita a misure spot come il reddito di inclusione, un’elemosina ridicola gettata dal governo con una mano, mentre con l’altra mano ci ruba diritti conquistati a caro prezzo dai nostri padri.

Si fanno belli davanti alle telecamere parlando di sostegno alla povertà, poi per vie traverse, e meno note a livello mediatico, si riprendono tutto con gli interessi.

Dare pochi spiccioli a una famiglia con figli minorenni, ma nel contempo far morire il nonno che portava a casa la pensione (il vero ammortizzatore sociale in Italia) non ci pare francamente un grande affare.