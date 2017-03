Pensioni ultime notizie sulle trattenute folli: guerra fra Inps e sindacati

PENSIONI ULTIME NOTIZIE OGGI (30 MARZO 2017) – AZZERAMENTI ASSEGNI INPS, È SCONTRO

Mentre Berlusconi promette mille euro ai pensionati, l’Inps azzera gli assegni di centinaia di pensionati.

Proprio così: a causa dei nuovi conguagli fiscali 2016, alcune pensioni sono state letteralmente azzerate a marzo 2017.

Almeno questa è la versione dell’Inps: secondo i sindacati, invece, le trattenute sono state dovute errori tecnici della nuova piattaforma informatica.

Sia come sia, i malcapitati pensionati, secondo le ultime novità sulle pensioni, nella migliore delle ipotesi rivedranno i loro soldi non prima di settembre.

Insomma, come al solito, quando si tratta di prendere lo Stato è fulmineo comunque Pardo, quando invece si tratta di arrivare a rimborsi se la prende comoda stile tartaruga.

Sempre ammesso che ti è stato colpito dalla integrale abbiamo abbastanza risorse per arrivarci a settembre, altrimenti in caso di decesso per inedia saranno gli esiti a beneficiarne per rimborso.

Siamo ironici, ma fino a un certo punto: già si fatica così, figuratevi in che situazione si ritrova un poveraccio che a sorpresa si ritrova con una mensilità in meno.

Pensioni ultime notizie (30 marzo 2017): scontro fra Inps e sindacati, ma azzerare è folle persino se il debito è dovuto

Anche ammesso che INPS abbia ragione, perché le trattenute siano a norma di legge sì conguagli, resta comunque assurdo trovarsi di fronte ho un prelievo forzoso integrale, che priva il pensionato di una inter mensilità in un colpo solo, considerato che persino per i pignoramenti c’è il limite di un quinto.

Ma le rateizzazioni per restituire il dovuto, sempre secondo l’Inps, sono possibili soltanto perché percepisce pensioni per meno di €18000 l’anno.

A conti fatti, si tratta dunque di un limite di circa €700 metti al mese, le pensioni colpite della trattenuta fiscale integrale non sono dunque certamente d’oro.

La faccenda sara approfondita nei prossimi incontri in programma fai Inps sindacati. Nel frattempo chi si è trovato con il portafoglio vuoto senza preavviso avrà un’unica risorsa a sua disposizione. L’arte di arrangiarsi.