Pensioni ultime novità: altro che Quota 41, brutte notizie a partire dal 2019

PENSIONI ULTIME NOTIZIE (3 MAGGIO 2017) – QUANDO ANDREMO DAVVERO IN PENSIONE?

Dopo le news sui tagli al Welfare, anche oggi parliamo di novità sulle pensioni poco piacevoli.

L’età in cui lasceremo il lavoro (per chi ce l’ha) è un mistero e sarà ancora di più una incognita a partire dal 2019, anno in cui le regole potrebbero nuovamente cambiare.

Dipende tutto dal dato sull’aspettativa di vita a 65 anni: più aumenta, più l’asticella si sposta di qualche mese più in là.

E secondo recenti rilevazioni dell’Istat, dal 2019 potrebbero volerci la bellezza di 4 mesi extra per raggiungere l’età pensionabile, raggiungendo quasi i 67 anni di età.

Si Per l’uscita con la pensione anticipata gli uomini arriverebbero a 43 anni e 2-3 mesi, dagli attuali 42 e 8; le lavoratrici affronterebbero lo stesso gradino potendo però contare di uno sconto di un anno.

Pensioni ultime notizie (3 maggio 2017): quando potrò andare in pensione? Dipende dall’aspettativa di vita

Altro che Quota 41: per le pensioni anticipate gli anni di contributi necessari arriverebbero a 43.

È l’onda lunga della riforma Fornero, che dal 2011 ha ancorato all’aspettativa di vita ai requisiti di uscita.

Nel 2013 c’è stato un aumento di 3 mesi, nel 2016 un altro di 4 mesi.

Con il prossimo aumento, previsto nel 2019, dovrebbe arrivare un ulteriore rinvio di altri 4 mesi, con un totale di quasi un anno extra rispetto al 2011.

La previsione sul lungo termine è quella di arrivare nel 2065 all’età di 71 anni e 3 mesi per le pensioni di vecchiaia.

La certezza sull’aumento dell’età pensionabile nel 2019 arriverà alla fine di quest’anno, con i dati Istat definitivi sull’aspettativa di vita.

Il problema, dal punto di vista del lavoratore, è che la speranza di vita maggiore è per l’appunto una speranza, mentre quella di dover lavorare sempre più anni per andare in pensione è una triste certezza.