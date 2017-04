Pensioni ultime novità Inps: sorda e malata di tumore, le tolgono il sussidio

PENSIONI ULTIME NOVITÀ (10 APRILE 2017) – ADDIO INVALIDITÀ PER LA SIGNORA CONCETTA

Dopo le notizie sulle pensioni anticipate, oggi parliamo di un incredibile caso che riguarda l’Inps e una signora 60enne malata di tumore.

Concetta Cammarota, quasi sorda per la radioterapia subita, si è vista togliere la pensione di invalidità perché – secondo l’Inps – non disporrebbe più dei requisiti necessari a percepirla.

Nelle ultimissime sulle pensioni, il racconto della figlia.

“Prima ha tentato il suicidio ed è stata salvata dalla polizia – spiega la figlia – Ora non vuole più sottoporsi alle cure di un nuovo tumore che l’ha colpita”.

“Viviamo in un’Italia infestata da ciechi che guidano l’automobile e da paraplegici che si iscrivono alla maratona” continua la figlia dell’ex pensionata.

Teniamo presente che le pensioni di invalidità sono una miseria, una vergogna, un’elemosina umiliante: appena 289 euro al mese.

“Erano poca cosa, ma le ha consentito fino ad oggi di sopravvivere ed aiutare anche mio fratello, affetto da disabilità intellettiva e che vive assieme a lei”.

Eppure l’Inps, dopo il controllo della commissione medica, ha deciso di abbassare l’invalidità della signora di 10 punti, perché guarita dal tumore: il deficit uditivo non è sufficiente ad essere abbastanza disabile da meritare i 289 € al mese di sovvenzione.

Ma pochi giorni fa la signora Concetta, dopo un controllo di routine, scopre di essere ancora malata di tumore.

Pensioni ultime novità (10 aprile 2017): le abbassano la percentuale di invalidità e perde l’assegno

“Mia madre è fuggita a Roma assieme a mio fratello, minacciando di togliere la vita a sé e a lui. La polizia per fortuna è intervenuta in tempo”.

Ultime notizie sulle pensioni che lasciano parecchio perplessi.

L’Inps, contattata dal fatto.it, ha spiegato così la sua posizione: l’assegno “è stato sospeso a seguito di un accertamento sanitario grazie al quale la commissione ha valutato che la seconda patologia di cui era vittima la signora (cioè il cancro, ndr) è ormai risolta e che quindi il solo deficit uditivo non è sufficiente a confermare la precedente percentuale d’invalidità”.

“Né io né mia madre abbiamo capito – è la versione della figlia – esattamente il motivo per cui le abbiano tolto la sovvenzione, dato che secondo tutti gli esami effettuati fino a quel momento la sua situazione sanitaria sembrava non fosse migliorata, anzi. Sono sempre stata presente a tutti gli esami di controllo sostenuti negli anni passati, ma il giorno dell’ultimo controllo ero a casa malata e non so come sia andata esattamente. Mia madre mi ha detto che la commissione si sarebbe limitata a tastarle la zona vicino al seno dove aveva subito l’asportazione del carcinoma senza svolgere alcun altro esame oggettivo”.