Pensioni ultime novità sull’aumento dell’età pensionabile: situazione preoccupante

PENSIONI ULTIME NOVITA’ (24 GIUGNO 2017) – NON PASSA ALLARME SU AUMENTO ETA’ NEL 2019

Dopo le news su Matteo Renzi, oggi si torna a parlare del temuto aumento dell’età pensionabile. Come potete notare nello specchietto più in basso, con le diverse età per la pensione di vecchiaia di uomini e donne dipendenti e autonomi, nel corso degli ultimi anni i lavoratori e le lavoratrici italiani hanno subito un vero e proprio massacro.

Non si tratta di certo di ultimissime notizie: tutti si sono accorti e soffrono per la situazione delle pensioni in Italia dopo il “cambio di passo” del 2011.

E dalle conseguenze della riforma Fornero nessuno sembra voler tornare indietro: dopo il governo Monti si sono avvicendati Letta, Renzi e Gentiloni, ben tre esecutivi, diversi nelle apparenze ma uniti nella sostanza. La legge Fornero non si tocca.

Di fronte a questo stato di cose, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro al governo Gentiloni per discutere su tre punti per una possibile riforma pensioni.

Primo, evitare l’aumento dell’età per andare in pensione, considerato assai probabile nel 2019 per il cosiddetto aumento della speranza di vita.

Secondo, correggere i criteri con cui calcolare il futuro trattamento pensionistico dei giovani lavoratori, condannati al precariato e quindi alla discontinuità contributiva.

Terzo, riforma sul fisco.

Insomma, i sindacati, nella loro lettera sulle pensioni diretta a Paolo Gentiloni e al ministro del Lavoro Giuliano Poletti, stanno chiedendo che fine abbia fatto la tanto decantata “fase 2 sulla previdenza”, prevista da precedenti accordi datati 28 settembre 2016.

Cgil, Cisl e Uil “ritengono urgente affrontare i temi del legame all’aspettativa di vita, la flessibilità in uscita, la riforma della governance Inps-Inail, le future pensioni dei giovani, l’eliminazione delle disparità di genere che penalizzano le donne e il rilancio della previdenza complementare”.

Pensioni ultime novità (24 giugno 2017): aumento età pensionabile, coefficienti di calcolo per la previdenza dei giovani lavoratori, riforma Fornero

“La fase 2 sulle pensioni non è mai decollata – spiega Susanna Camusso -. Abbiamo l’urgenza che questa discussione si riavvii, perché leggiamo di intenzioni, in particolare del ministero dell’Economia (Mef), di dare via agli automatismi della legge Fornero sull’aumento dell’età pensionabile, che invece per noi non sono scontati”.

Ci sono poi perplessità, aggiungiamo noi, sul fatto che l’aspettativa di vita sia davvero in aumento, considerato l’aumento della sperequazione sociale (i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri), i continui tagli alla sanità, lo stress per una vita di eterno precariato, eccetera.

Tornando ai giovani lavoratori e alle pensioni del futuro, secondo i sindacati il calcolo contributivo è inadeguato e penalizzante: si tratta infatti, aggiungiamo noi, di coefficienti basati su un mondo del lavoro che non c’è più, quello del posto fisso a vita.

Ricordiamo inoltre, nonostante le rassicurazioni del ministro Poletti, che è proprio la riforma Fornero a prevedere una progressione dell’età per andare in pensione: se non ci sarà una riforma pensioni in tal senso, i trentenni di oggi vedranno il loro primo assegno Inps intorno ai 70 anni, operai edili inclusi.