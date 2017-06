Pneumatici ed estate: gomme Super-sport, sportive o turistiche?

Scegliere i giusti pneumatici estivi per la tua moto, può essere più complicato di quanto tu possa immaginare.

Ogni gomma possiede delle caratteristiche molto specifiche, ma nella maggior parte dei casi, tutti gli pneumatici, che appartengono ad una medesima categoria, dispongono di caratteristiche abbastanza simili tra di essi.

Prima di tutto, è necessario ricordare, che le gomme destinate ad un utilizzo stradale, si suddividono in tre grosse categorie; principalmente, sono le stesse categorie, che differenziano un tipo di centauro dall’altro e sono:

• Super-Sport

• Sportive

• Turistiche

Le prime, le Super-Sport, hanno una durata media di circa 4000 km, che ovviamente, può variare in base alla tipologia di guida che si possiede su strada.

Queste gomme, infatti, vengono progettate con un obiettivo ben chiaro: le prestazioni migliori! Quindi, il loro utilizzo, è destinato ad una guida molto sportiva, da pista. Ciò che le caratterizza maggiormente, è l’assenza di disegni sul battistrada, che serve per ottimizzare il grip durante le pieghe.

Gli pneumatici sportivi, invece, sono più adatti per un uso giornaliero, che ad una guida sportiva, ma anche alle uscite in pista e al turismo cosiddetto leggero.

Generalmente, questi pneumatici, entrano abbastanza velocemente in temperatura, ed il loro battistrada, è caratterizzato da una serie di disegni, per offrire una buona tenuta di strada anche in condizioni di bagnato. Chi sceglie di montare una gomma sportiva sotto la moto, lo fa per affrontare la strada in qualsiasi condizione meteorologica.

La loro durata può variare tra i 5000 ed i 10000 km, a seconda dello stile di guida. Infine, abbiamo le gomme di tipo turistiche, studiate per durare il più a lungo possibile e avere una buona tenuta di strada. La durata, infatti, va mediamente dai 10000 ai 15000 km, mentre i disegni del battistrada, consente di utilizzarle in qualsiasi condizione meteo.

Date le loro caratteristiche, se ne sconsiglia l’utilizzo in pista, poiché le loro prestazioni non sarebbero adeguate al tipo di circuito. Tutti i maggiori marchi di pneumatici dispongono di questi pneumatici, di ogni categoria.