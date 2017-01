Raggi, altri guai: arriva oggi una nuova accusa

VIRGINIA RAGGI, ALTRA TEGOLA SU SINDACO ROMA

I magistrati penali avrebbero mandato il fascicolo integrale riguardante le nomine fatte dal sindaco Raggi, inclusi messaggi, chat, telefonate e informative, ai colleghi della Corte dei conti.

La notizia arriva dal quotidiano Il Tempo: la pentastellata potrebbe quindi doversi difendere anche da una nuova accusa: danno erariale, oltre a quella di abuso d’ufficio per aver, insieme a Raffaele Marra, “procurato intenzionalmente al medesimo (Renato Marra, fratello di Raffaele, ndr) – recita il capo d’imputazione – un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito sia dalla nomina illegittima, sia dalla attribuzione di una fascia retributiva superiore a quella già posseduta”.

Per l’accusa di falso, la Raggi avrebbe “nella sua qualità di Sindaca di Roma Capitale al fine di occultare il reato abuso d’ufficio, con nota numero 38506 del 6 dicembre 2016, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Roma Capitale, affermava, contrariamente al vero, che il ruolo di Raffaele Marra, in relazione alla procedura per la nomina del fratello Renato Marra, era stato di mera pedissequa esecuzione delle determinazioni da lei assunte senza alcuna partecipazione alle fasi istruttorie, di valutazione e decisionali e con compiti di mero carattere compilativo”.

Ora la Corte dei conti, a quanto afferma la stampa, dovrebbe giudicare se le nomine fatte dalla Raggi abbiano provocato un danno alle casse dello stato.