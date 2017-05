Rapporto ISTAT: Italia Paese di pensionati e diseguaglianze sociali [VIDEO]

Questa mattina alle 11 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio il Presidente dell’Istat, Giorgio Alleva, ha illustrato il “Rapporto annuale 2017 – La situazione del Paese“. (QUI in formato PDF) e il Bel Paese non se la passa per niente bene.

La comparazione con altri Paesi Europei e con le aree geografiche a maggior sviluppo: nel 2016, il Pil italiano in volume è cresciuto dello +0,9 per cento, il valore più basso di tutti.

Risale leggermente l’indicatore di grave deprivazione materiale, dopo essersi ridotto progressivamente fino a raggiungere un minimo nel 2015 (11,5 per cento), nel 2016 l’indicatore si è attestato all’11,9 per cento. Si confermano gli elevati valori di disagio economico tra i membri delle famiglie in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione (il 35,8 per cento è in grave deprivazione), in altra condizione non professionale (a esclusione dei ritirati dal lavoro) o con occupazione part time (rispettivamente 22,8 e 16,9 per cento). Nel 2015 è aumentata l’incidenza della povertà assoluta: la quota delle persone che vivono in famiglie che non sono in grado di acquistare il paniere di beni e servizi essenziali è salita dal 6,8 per cento del 2014 al 7,6 del 2015, per un numero di individui pari a 4,6 milioni, il più elevato dal 2005.

Per quanto riguarda il lavoro e occupazione, in Italia nel 2016 si contano circa 3 milioni 590 mila famiglie senza redditi da lavoro, ovvero dove non ci sono occupati o pensionati da lavoro che rappresenta il 13,9% del totale, con la percentuale più alta che si registra nel Mezzogiorno (22,2%). Nel 2008 queste famiglie erano 3 milioni 172 mila, il 13,2% del totale. Esiste ancora dualismo territoriale con evidenti differenze tra nord e sud non solo a livello di occupazione, ma anche di reddito, consumi e propensione al risparmio.

L’istituto ha preso in esame la situazione professionale, la cittadinanza, il titolo di studio, il numero di membri della famiglia, associando quindi alla componente economica quella culturale e quella socio-demografica. Il risultato sono nove gruppi distinti in base al reddito equivalente medio: i giovani ‘blue collar’ e le famiglie degli operai in pensione con reddito medio; quindi, le famiglie a reddito basso con stranieri, quelle a reddito basso di soli italiani, le famiglie tradizionali della provincia e il gruppo formato da anziane sole e giovani disoccupati; infine, le famiglie benestanti di impiegati, le famiglie con ‘pensioni d’argento’ e infine la classe dirigente.

Albero di classificazione delle famiglie per gruppo sociale (valori in migliaia)

Sette giovani under 35 su dieci vivono nelle famiglie d’origine, una situazione molto preoccupante questa dei giovani in Italia. Nel 2016 i 15-34enni che stanno a casa dei genitori sono precisamente il 68,1% dei coetanei, corrispondenti a 8,6 milioni di individui.