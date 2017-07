Sciopero 20 luglio 2017: ondata di disagi da Napoli a Roma, tutte le date e le sigle

SCIOPERO MEZZI 20 LUGLIO 2017 – ULTIME NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DELL’ULTIMA ORA

Settore trasporti, altri scioperi in arrivo da oggi alla fine di luglio: a Genova problemi per la protesta dei lavoratori dell’Atm di Cub Trasporti.

Il picco dello sciopero dovrebbe essere giovedì prossimo (20 luglio 2017), in particolar modo a Roma, con il personale Atac pronto a incrociare le braccia. Sarà invece rimandato lo sciopero

L’Usb, sempre per giovedì 20 luglio 2017, ha chiesto di scioperare anche ai dipendenti della Ctp di Napoli. Non solo: prevista anche un’astensione dal lavoro della sigla Faisa-Confail per 24 ore.

Sciopero 20 luglio 2017: tutte le date dell’ondata di scioperi che culminerà giovedì prossimo

Altra data da segnare è quella di martedì 25 luglio, con disagi previsti per lo sciopero nel tpl di Trani e Bari, sindacati di categoria Cgil, Cisl e Uil, nonché per Liberty Lines in Sicilia (collegamenti via mare).

Ancora, mercoledì 26 luglio 2017, sarà il turno del trasporto aereo: 4 ore di sciopero generale proclamate dal Cub, dalle 13.00 alle 17.00.

Stesso discorso vale per i lavoratori di naviganti di cabina di Easy Jet, sotto la sigla di Fit Cisl, insieme ai dipendenti Enav (Unic).

Aggiornamento dell’ultima ora: “A seguito del tentativo di conciliazione, tenutosi oggi presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, Faisa-Confail e Comparto Trasporti “hanno differito lo sciopero di 24 ore proclamato per il prossimo 20 luglio nel settore del Trasporto pubblico locale”. Così si legge in una nota diffusa dal ministero.