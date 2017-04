Sondaggi choc, Pd destinato a sparire? Lo votano solo gli anziani

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (20 APRILE 2017) – M5S LA SCELTA DEI GIOVANI

Le intenzioni di voto di Demopolis, andate in onda su La7 nel corso di Otto e mezzo.

Il Movimento 5 Stelle sì confermo primo partito italiano con tre punti percentuali di vantaggio sul Partito Democratico.

Ma il dato più interessante di questi ultimi sondaggi politici elettorali è quello sulle preferenze degli italiani divise per fasce di età.

Come possiamo notare, il Movimento 5 Stelle ha superato la fatidica soglia del 40% se consideriamo solo gli elettori under 45. Il Partito Democratico è invece abbandonato dai giovani e dai giovani adulti.

La baracca del Pd è retta dunque solo dagli anziani over 65.

Per motivi di natura biologica, non ci pare errato affermare che il Movimento 5 Stelle rappresenta il futuro della politica italiana, mentre il Pd è un partito del passato, destinato a sparire se non troverà un modo per invertire questo trend.

Vedremo ora gli effetti delle Primarie Pd del prossimo 30 aprile.