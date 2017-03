Sondaggi, Armageddon Pd è già oggi. Dati apocalittici

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (10 MARZO 2017) – M5S PRENDE IL LARGO

Le recenti intenzioni di voto di Ipr sono state da allarme rosso per il Pd.

E oggi i sondaggi elettorali di Index research per Piazza pulita confermano la situazione apocalittica: il Partito democratico perde quasi due punti percentuali in sette giorni, mentre il M5s ne guadagna uno.

Risultato: il Movimento 5 stelle è avanti di circa cinque punti sul Pd.

Stabile invece l’area di centrodestra.

Ripetiamo comunque questi ultimi sondaggi politici elettorali non significano che, se si votasse oggi, il nuovi governo sarebbe targato M5S.

In caso di voto con una legge elettorale proporzionale non conta arrivare primi, importa invece trovare gli accordi con altri partiti per superare la quota di seggi necessari a governare.

Gli scenari dunque sarebbero due.

O M5S riesce a convincere altri partiti a votare la fiducia e far partire un governo pentastellato, trovando con lori un accordo programmatico, oppure ci ritroveremo col solito inciucio fra finti nemici, da sinistra a destra, tutto insieme per una maggioranza fatta dai perdenti.