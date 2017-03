Sondaggi elettorali: dramma Pd innegabile, anche SWG si adegua

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (11 MARZO 2017) – M5S VOLA, PD PRECIPITA

Dopo le intenzioni di voto di Ipr, oggi i sondaggi elettorali di SWG.

Si tratta di un istituto di ricerca che tradizionalmente valuta il Pd un po’ più in alto della media degli altri sondaggi e, contestualmente, il M5S un po’ più in basso, talvolta interpretando i trend di crescita in modo anticonformista rispetto alle ditte concorrenti.

Non è però questo il caso, almeno in parte: il Partito democratico è comunque visto meglio che altrove (qui al 28%, contro il 25% di Index research e il 23% di Ipr), ma il marcato trend negativo è confermato, così come è ribadito lo straordinario momento di forma del Movimento 5 stelle).

Ultimi sondaggi politici elettorali (11 marzo 2017): con una legge proporzionale M5S non potrà governare da solo

Il Pd perde un punto secco, il M5S ne guadagna 1,6. Resta stabile l’area di Centrodestra.

Stando così le cose, con una legge elettorale proporzionale nessuno potrà governare da solo.

Le due ipotesi possibili: un nuovo inciucio fra centrodestra e centrosinistra oppure un governo M5S in grado di attirare un appoggio esterno sufficiente a raggiungere la maggioranza necessaria.