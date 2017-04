Sondaggi elettorali: M5S già vicino al 40%? I segnali che lo rivelano

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (10 APRILE 2017) – M5S E IL SOGNO DEL 40%

Dopo le intenzioni di voto di Ixe, oggi facciamo il punto sulla situazione del M5S.

È possibile per il Movimento 5 Stelle raggiungere il 40%, in modo tale da ottenere il premio di maggioranza alla Camera?

E quanto sono lontani i pentastellati da questo obiettivo?

Gli ultimi sondaggi politici elettorali vedono il M5S intorno alla soglia del 30%, con un picco massimo del 32,3% (Ipsos per Corriere).

Alcuni segnali, tuttavia, ci lasciano credere che forse i grillini sono ancora più vicini al 40% di quanto questi dati facciano pensare.

Pensiamo ad esempio alla recente apertura di Pier Luigi Bersani, leader di Mdp, pronto a dare il suo eventuale sostegno a un governo grillino.

Pensiamo a Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, che sembra aver messo un po’ da parte il progetto di diventare Premier, ripiegando sulla poltrona di ministro dell’Interno.

Un modi di dire, a nostro modo di vedere, che la Lega potrebbe appoggiare un governo nel quale a Salvini viene concessa una posizione chiave per gestire l’immigrazione.

Infine, notiamo un cambio di atteggiamento dei media nei confronti del M5S.

I giornalisti renziani sono diventati all’improvviso più rari dei panda rossi, la Raggi non è presa di mira come un tempo, la Gruber ospita Davide Casaleggio senza ospiti velenosi a fargli da contraddittorio (praticamente una pubblicità per SUM01).

Insomma, la stampa con i grillini ha inclinato la schiena di qualche grado verso il basso, come se pensasse “questi teniamoceli buoni, che al prossimo giro tocca a loro”.

Attenzione però: se la sensazione è quella di un M5S già vicinissimo al 40%, molto più avanti dei dati registrati dagli ultimi sondaggi politici elettorali, gli elettori a 5 stelle devono conservare un minimo di realismo.

Da soli non si governa, nemmeno superando il 40%.