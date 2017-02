Sondaggi elettorali: Pd distrutto da liste D’Alema e Pisapia

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (7 FEBBRAIO 2017) – COSA SUCCEDE CON D’ALEMA E PISAPIA IN CAMPO

Dopo le intenzioni di voto del telegiornale di Enrico Mentana, oggi vediamo i sondaggi elettorali del sito Scenari politici.

Cosa succederebbe nel caso in cui Massimo D’Alema e Giuliano Pisapia dovessero presentare le loro liste nelle prossime elezioni politiche?

Chi ci guadagnerebbe chi ci perderebbe?

Uno sguardo alla grafica fa subito capire che sarebbe proprio il Partito Democratico a farne le spese più di tutti rischiando la sua leadership a favore del Movimento 5 Stelle.

Un altro dato interessante e la notevole resilienza per Movimento 5 Stelle, il quale, nonostante i ripetuti attacchi mediatici e politici, non subisce il crollo di consensi nel quale nel quale qualcuno sperava.

Stupisce però il fatto che anche alcuni elettori pentastellati, a quanto si vede nei sondaggi politici elettorali di Winpoll, sarebbero tentati di votare Pisapia o D’Alema.

Ora è da capire quale potrebbe essere il vero scopo di queste due liste.

Ufficialmente, immaginiamo, quello di offrire alternative “di sinistra” al Pd.

Ma francamente – e cinicamente – ci pare la solita strategia: presentarsi apparentemente separati per agguantare anche i voti di chi non metterebbe la “X” sul simbolo del Pd, per poi governare insieme dopo le elezioni.