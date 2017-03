Sondaggi elettorali: Pd sotto le macerie, 7 punti persi in 4 mesi

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (26 MARZO 2017) – PD NEL BARATRO, M5S GRANITICO

Dopo i sondaggi di Piazza pulita, oggi le intenzioni di voto di Ixe.

Il declino del Pd è particolarmente impressionante se non ci limitiamo a guardare i risultati delle scorse settimane, la confrontiamo i sondaggi politici elettorali di oggi con i dati del 18 novembre 2016, a poche settimane quindi della sconfitta di Renzi nel referendum costituzionale.

Sono passati poco più di 4 mesi e il Pd è crollato dal 33,8% al 26,4%, in uno spazio di tempo davvero un ristretto, ma disseminato di una serie di eventi catastrofici che spaziano dalle sconfitte elettorali, ed i siti internet partito, fino ai guai giudiziari.

Il Movimento 5 Stelle si rivela invece inscalfibile degli attacchi politici e soprattutto mediatici, restando primo partito italiano nella quasi totalità degli ultimi sondaggi politici elettorali, con un numero variabile di punti di scarto ma sempre comunque con un vantaggio nettissimo sul Partito Democratico.

Salvo eventi clamorosi, manca tuttavia circa un anno per tornare alle urne.

In questi dodici mesi l’obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello di raggiungere il 40% per riuscire a governare da solo, ammesso e non concesso che nel frattempo la legge elettorale, e conseguentemente la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, non venga modificata per impedirlo.

In caso contrario, ai pentastellati servirà un appoggio esterno dai partiti alla sinistra del Pd o da Matteo Salvini.