Sondaggi elettorali politici: M5S record, percentuale mai raggiunta

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI POLITICI (21 MARZO 2017) – BOOM M5S MAI VISTO

Dopo le intenzioni di voto di Ixe, ooggikggi i sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della sera.

Due i numeri che balzano subito all’occhio, cioè il 32,3% del M5S (MoVimento 5 stelle) e il 26,8% del Pd (Partito democratico).

I pentastellati non sono mai stati così in alto, i Dem da anni non erano così in basso.

Con un clamoroso scarto di 5,5 punti percentuali sul Pd, M5S è il primo partito italiano.

Ecco la tabella riassuntiva degli ultimi sondaggi elettorali politici di Ipsos.

A conti fatti, M5S è superiore persino alla somma aritmetica di MDP (Movimento Democratici Progressisti) e Pd.

Ultimi sondaggi elettorali politici(21 marzo 2017): M5S stellare, Pd a pezzi. Ma il tripolarismo resiste

Al di là dei discorsi statistici, i nosttri scenari politici restano comunque divisi in tre grosse aree: il Pd con i suoi partiti satellite, il Centrodestra e il M5S.

Tre blocchi di dimensioni simili che, probabilmente, dovranno in qualche modo intersecarsi per poter governare.

Con una legge elettorale proporzionale nessuno è abbastanza forte da governare da solo.

Le ipotesi più realistiche sono quelle di un inciucio fra Centrodestra e Centrosinistra oppure un governo M5S in grado di rimediare l’appoggio esterno di altre forze politiche, i cui voti sono necessari a un esecutivo pentastellato per partire.