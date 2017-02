Sondaggi elettorali Tg La7: Crisi Pd, pericolo scissione indebolisce

SONDAGGI ELETTORALI TG LA 7 (6 FEBBRAIO 2017) – PD GIÙ, M5S IN FORMA

Sono appena andato in onda i sondaggi politici elettorali del Tg La7, diretto dal giornalista Enrico Mentana.

Nonostante i ripetuti attacchi al sindaco di Roma Virginia raggi, il Movimento 5 Stelle anziché retrocedere tieni dritta la barra e avanza di un decimale. Al contrario, i rivali del Partito Democratico perdono quasi un punto percentuale.

Non fanno bene al Pd insistenti voci di una possibile scissione, minaccia che sta tenendo sotto scacco il segretario Matteo Renzi, rintuzzato dalla compagine di sinistra capitanata da Pierluigi Bersani, Gianni Cuperlo e Michele Emiliano. Resta comunque aperta la questione della nuova legge elettorale, senza la quale l’Italia sembra condannata a l’ingovernabilità.

Con le attuali norme in vigore per Camera e Senato, venute fuori delle due sentenze della Corte Costituzionale, nessuna intesa fra le diverse forze politiche è in grado di raggiungere la maggioranza necessaria a far partire un governo dopo le elezioni.