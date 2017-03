Sondaggi politici: dati sensazionali, M5S a quota +7 surclassa il Pd

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (23 MARZO 2017) – M5S PRIMO PARTITO (E DI GRAN LUNGA)

Dopo le intenzioni di voto del Tg La7, oggi i sondaggi elettorali di Ipr, andati in onda durante la trasmissione politica di Rai 3 “Carta bianca”.

Ci troviamo di fronte a numeri che un anno fa sarebbero stati impensabili. Poi ci sono state la sconfitta al referendum, la scissione del partito, l’inchiesta su Consip e i salvataggi di Luca Lotti e Augusto Minzolini.

Tutti elementi disgreganti che hanno devastato il Pd: secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali di Ipr, oggi il Partito democratico sarebbe appena al 24%.

Si brinda invece in casa pentastellata, con numeri da capogiro: il M5S (MoVimento 5 Stelle) è valutato al 31%, una quota quasi da record (secondo Ipsos i grillini sarebbero addirittura al 32,3%).

Ultimi sondaggi politici elettorali (23 marzo 2017): M5S insegue il sogno del 40%, ma più probabilmente avrà bisogno di appoggi esterni

Impressiona senz’altro il divario oceanico fra Pd e M5S, ben sette punti di vantaggio per Di Maio e compagni. Ma questo significa quindi che il prossimo governo sarà a 5 stelle?

Non necessariamente. Immaginando di andare a votare con le attuali leggi elettorali, nessuno pare in grado di ottenere una solida maggioranza alla Camera.

Per governare, il M5S avrebbe bisogno di appoggi esterni, come ad esempio da parte della Lega nord e di Fratelli d’Italia. Ufficialmente l’obiettivo del M5S è quello di superare il 40% e governare da solo.

Ma se questo non dovesse avvenire, quando i pentastellati avranno il mandato esplorativo dal presidente della Repubblica, dovranno convincere in qualche modo elementi esterni al movimento. Come? Ve lo spieghiamo in questo post sull’ipotesi di un governo M5S-Lega.