Sondaggi politici elettorali: choc, 28% italiani vorrebbe un nuovo “Duce”

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (29 GIUGNO 2017) – ECCO LE PRIORITA’ DEGLI ITALIANI

Dopo aver immaginato i possibili scenari politici del futuro, oggi vediamo i sondaggi elettorali di SWG, ma in questo caso non sulle solite intenzioni di voto.

La questione posta agli intervistatati è “Secondo lei per cambiare l’Italia ci vorrebbe…”. Quattro le alternative a disposizione. “Un vero partito riformatore” (il PD era finto quindi?), “Un leader unico che mandi tutti a casa” (quindi non Renzi, visto che è stato lui a essere mandato a casa dagli italiani col voto al referendum), “Una vera democrazia dal basso” oppure “Un partito di sinistra”.

Quest’ultima alternativa, secondo i sondaggi politici elettorali di SWG, è la meno gettonata fra gli italiani: appena il 6% vuole la bandiera rossa.

Un buon 21% preferirebbe una democrazia dal basso: una percentuale che cresce al 32% se parliamo solo del M5S.

Andando avanti, ben il 28% vorrebbe una specie di Duce che decide tutto e sbaraglia i nemici della nazione. Paradossalmente, per un movimento basato sulla democrazia diretta, anche nel M5S una parte considerevole dell’elettorato desidera il leader maximo.

La scelta preferita dagli italiani sembrerebbe essere quella “moderata”, cioè quella di una partito-formica che con sudore e fatica riforma questo povero Paese: questo è quello che vorrebbe il 33% degli intervistati.

Se diamo per buoni questi sondaggi politici elettorali, possiamo capire la voglia di isolamento di Matteo Renzi: gli italiani sembrano avere poca voglia di sinistra, per questo il segretario Pd preferisce andare in solitaria (invece di ricreare la classica coalizione di Centrosinistra con vocazione maggioritaria) in modo tale di puntare all’inciucio “moderato” insieme a Berlusconi.