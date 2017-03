Sondaggi politici elettorali: dati choc, Pd moribondo e M5S in fuga

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (7 MARZO 2017) – PD IN AGONIA, M5S VERSO 30%

Dopo le intenzioni di voto di Demos, oggi i sondaggi elettorali di EMG-Tg La7.

Sono due i punti fondamentali che emergono dai numeri snocciolati da EMG, andati in onda nell’ultima edizione serale del telegiornale di Enrico Mentana.

Primo, dopo il sorpasso, ora il M5S (Movimento 5 Stelle) sta prendendo il largo, lasciandosi alle spalle un Pd (Partito democratico) sempre più agonizzante.

Secondo, per la prima volta negli ultimi sondaggi politici elettorali di EMG viene individuata una possibile maggioranza, immaginando di andare al voto con l’attuale legge elettorale.

Ultimi sondaggi politici elettorali (7 marzo 2017): M5S può governare solo con un accordo con Lega e Fdi

Una ipotetica intesa fra M5S, Lega nord e Fratelli d’Italia è l’unica a superare la fatidica soglia di 316 seggi alla Camera dei deputati.

Ma è davvero possibile il concretizzarsi di un simile scenario?

L’ultimo anno politico che abbiamo vissuto ci induce a pensare di sì, dopo Brexit, Trump presidente e vittoria del No al referendum costituzionale, è chiaro che ci troviamo in un momento storico in cui tutto è possibile.

Analizzeremo più a fondi l’ipotesi di un governo M5S-Lega-Fdi in un prossimo post.