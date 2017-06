Sondaggi politici elettorali: guarda un po’, M5S non cala (ma il Pd sì)

Dopo le intenzioni di voto di Lorien, oggi i sondaggi elettorali di SWG, tradizionalmente fra i meno favorevoli al MoVimento 5 Stelle.

Si tratta infatti di una delle pochissime rilevazioni che stima il PD più in alto del M5S: nonostante questo, i pentastelati non perdono consensi, al contrario dei Dem che calano di oltre un punto percentuale.

Un’ulteriore dimostrazione che il test delle Amministrative 2017 non ha minimamente scalfito il consenso a livello nazionale dei grillini, così come le vicende giudiziarie della Raggi non sembrano preoccupare più di tanto l’elettorato a 5 stelle.

L’area di Centrodestra tiene complessivamente bene, valendo complessivamente (almeno a livello aritmetico, la somma politica è tutta da vedere) più del Pd e del M5S.

Anche questi ultimi sondaggi politici elettorali ci presentano la fotografia di un’Italia tripolare e sarà difficile assistere a grossi cambiamenti da qui al voto, ormai dato per certo a fine legislatura, cioè nel 2018.

Forza Italia sembra essere un po’ l’ago della bilancia: preferirà l’inciucio con il PD di Renzi o tenterà la via della classica coalizione di Centrodestra?

In tutto questo, il partito di Matteo Renzi appare un po’ come il classico vaso di coccio: da un lato potrebbe essere snobbato da Berlusconi, dall’altro potrebbe essere abbandonato a se stesso dalle varie formazioni di sinistra (riusciranno a presentare una lista unica?).